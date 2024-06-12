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【24時間以内発送】MACKIE 1202VLZ4 新同品 ラック耳付
商品番号 U24509232264
商品名

【24時間以内発送】MACKIE 1202VLZ4 新同品 ラック耳付
ブランド名 マッキー
特別価格 税込 17,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

別売MACKIE純正オプションのラックマウントアダプターが付属します！開封のみ。実使用が無い状態での出品になります。中古市場にて同コンディション＋アダプターは出回らず希少となっています。音響機材としての堅牢な設計、かつ音を通すだけで音に芯が入ると定評のMACKIE社製品の中でも代表的な名機で皆様もご存知かと思います。美品を探していた方に是非！
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