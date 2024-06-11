adidas /アディダス　海外モデル　刺繍ロゴ　トレフォイル　キャップ

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★即購入大歓迎です。★匿名配送です。★adidas/アディダス★★キャップは希少な海外モデルで、前面アディダスロゴとサイドトレフォイルの刺繍が、立体的に盛り上がってます中々見ないレアな商品です。★★★メンズ、レディース問わずご使用いただけます。★素材 画像8枚目参照★★表記サイズ フリーサイズ＊注意キャップと一緒に写っているシャツは、別売りです。◆状態ほぼ未着用の美品です。#プレーンオススメコレクション#プレーンオススメメンズ#プレーンオススメレディース#adidas#アディダス#海外モデル#刺繍#トレフォイル#キャップ#帽子#希少★★レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウンジャケット、ジャケット、コート、ブルゾン、デニム、パンツ、、バッグ、アクセサリー、靴、帽子、昭和、レトロ、雑貨、古着、ヴィンテージ他いろいろ出品していますので、よければご覧下さい。NO.1000.8.3.5