初期A\u0026Gスター　ブレスレット

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商品詳細
人気のA\u0026Gのブレスレットです。オーバルやラージなどと呼ばれるアイテムで刻印等ないアイテムですがしっかりと重量感がある初期のアイテムでスターのデザインはもちろんですが手作業による歪さはリングにも見えて存在感あるアイテムです。全長約22センチ多数出品中です。同梱も可能ですので是非ご覧ください。古着なので見落とした細かい傷や汚れ書き漏らしがある場合があります。ご了承ください。非喫煙者でペットもいません。金曜日など週末のお取引の場合には発送が週明けになる場合があります。連休も同様に休み明けの発送になる場合があります。ご了承下さい。
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