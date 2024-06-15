ヴィンテージ シェブロン　メッシュキャップ　トラッカーキャップ

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ヴィンテージシェブロン メッシュキャップコンディション使用感も少なく、まだまだ使って頂けるかと思います。主観ですが古着屋レベルかと思います。⚠️神経質な方、完璧を求められる方は購入をお控え下さい。⚠️⚠️商品発送の際にはキャップを小さく畳んでの発送になりますので、形崩れ等が気になる方は購入をお控え下さい。トラッカーキャップヴィンテージビンテージ