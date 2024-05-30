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- 【大特価】Flared Field Jacket NEONSIGN 16AW
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商品詳細
サイズが合わなかったため出品いたします。人気で発売から即完売であった、ネオンサインのミリタリージャケットになります。シンプルですがエッジがきいており合わせやすく、人とも差をだせるかと思います。秋はさらっと羽織れて冬はレイヤードで楽しめるので、これからの季節活躍してくれること間違いなしです。クリーニング済みカラー ピンクベージュサイズ 2SIZE2(M):着丈68cm(後着丈58cm)肩幅54cm身幅60cm袖丈58cm#flaredfieldjacket#neonsign#jacket
http://narcologia.ru/goods/update492595.html
http://narcologia.ru/goods/Addict986518.html
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