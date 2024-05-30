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【大特価】Flared Field Jacket NEONSIGN 16AW
商品番号 X58458666778
商品名

【大特価】Flared Field Jacket NEONSIGN 16AW
ブランド名 ネオンサイン
特別価格 税込 9,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズが合わなかったため出品いたします。人気で発売から即完売であった、ネオンサインのミリタリージャケットになります。シンプルですがエッジがきいており合わせやすく、人とも差をだせるかと思います。秋はさらっと羽織れて冬はレイヤードで楽しめるので、これからの季節活躍してくれること間違いなしです。クリーニング済みカラー　ピンクベージュサイズ　2SIZE2(M):着丈68cm(後着丈58cm)肩幅54cm身幅60cm袖丈58cm#flaredfieldjacket#neonsign#jacket
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