【大特価】Flared Field Jacket NEONSIGN 16AW

サイズが合わなかったため出品いたします。人気で発売から即完売であった、ネオンサインのミリタリージャケットになります。シンプルですがエッジがきいており合わせやすく、人とも差をだせるかと思います。秋はさらっと羽織れて冬はレイヤードで楽しめるので、これからの季節活躍してくれること間違いなしです。クリーニング済みカラー ピンクベージュサイズ 2SIZE2(M):着丈68cm(後着丈58cm)肩幅54cm身幅60cm袖丈58cm#flaredfieldjacket#neonsign#jacket



16AW NEON SIGN FLARED FIELD JACKET ネオンサイン ジャケット M-65 ...



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