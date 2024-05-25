矢沢永吉キーホルダー、財布。貴重品

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商品詳細
矢沢永吉さんの財布、キーホルダー、コンサートツアー87キーホルダーです。当時物のビンテージ商品です。矢沢永吉さんのファンの方、グッズ収集されてる方、いかがでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/Taipei498171.html
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