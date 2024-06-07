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【新品未使用】Dunhill ダンヒル カード\u0026スマートフォンホルダー
商品番号 K70713028687
商品名

【新品未使用】Dunhill ダンヒル カード\u0026スマートフォンホルダー
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入したものの、使用機会がない為出品致しました。新品未使用品です。カラー···シルバー素材···本革サイズ横10.5cm　縦17cm付属品本体箱素材···本革
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