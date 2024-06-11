USビーズ USベンチビーズ LARRY SMITH ラリースミス

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商品詳細
LARRYSMITHのネックレスに使用されていたパーツの中古品になります。USビーズとUSベンチビーズのセットです。USビーズ(金メッキ)【幅(外寸):直径約5mm、高さ:約4mm】×2個USベンチビーズ(金メッキ)×2個付属品、ギャランティはありません。中古品ですので、使用感があり、多少のキズや汚れ、くすみ(酸化)、メッキ剥がれ、変形があります。経年変化によるエイジングとご理解ください。神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします。#USビーズ#USベンチビーズ#ビーズ#LARRYSMITH#ラリースミス
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