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USビーズ USベンチビーズ LARRY SMITH ラリースミス
商品番号 O53802157185
商品名

USビーズ USベンチビーズ LARRY SMITH ラリースミス
ブランド名 ラリースミス
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LARRYSMITHのネックレスに使用されていたパーツの中古品になります。USビーズとUSベンチビーズのセットです。USビーズ(金メッキ)【幅(外寸):直径約5mm、高さ:約4mm】×2個USベンチビーズ(金メッキ)×2個付属品、ギャランティはありません。中古品ですので、使用感があり、多少のキズや汚れ、くすみ(酸化)、メッキ剥がれ、変形があります。経年変化によるエイジングとご理解ください。神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします。#USビーズ#USベンチビーズ#ビーズ#LARRYSMITH#ラリースミス
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