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【極美品】BROOKS BROTHERS スウィングトップ ジャケット ブルゾン
商品番号 K58457225770
商品名

【極美品】BROOKS BROTHERS スウィングトップ ジャケット ブルゾン
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】80sBROOKSBROTHERSVintageswingtopjacketbigsizeヴィンテージブルックスブラザーズ高級素材コットン生地スウィングトップジャケットアウターサイズLGOLFゴルフミントコンディショングリーン大きいサイズのスウィングトップジャケットをお探しの方でしたら、自信を持ってお勧め出来る商品。80年代ブルックスブラザーズジャケット。時代を超越したシンプルなデザイン。ここ数年で価格が高騰、更に希少性が増すことは間違いありません。大きいサイズはヴィンテージ市場でも見かけない貴重な商品になります。ブルゾンの王者、バラクータG9ジャケットより素材やシルエットにこだわり、まさにアメトラ王者の逸品。名門中の名門である『バラクータ』代表作のG9を皮切りに、人気が再燃しているスイングトップ。上質な生地を使用した商品。これからの季節に向けてとても重宝。ヴィンテージ市場でも見かけない貴重な商品。一枚袖などに飽きた方にもお勧めです。流行にとらわれず長年使えるシルエット、ヴィンテージマニア心をくすぐる手の込んだデザイン。アメトラ好きには、持っていて損はない名品です。【サイズ】サイズL肩幅約60cm身幅約73cm着丈約69cm袖丈約61cm着用モデル185cm88kgコットン100%【状態】クリーニング済み。使用感も少なく生地もパリッとした質感が残ってます。目立つ様な傷汚れはありません。詳しくは写真をご確認下さい。【その他】特にアメリカ古着やミリタリーやビンテージデニムなど、ビンテージ好きでRRL、ラルフローレン、オアスロウ、ウェアハウス、リアルマッコイ、patagoniaパタゴニアなどが好きな方にはお勧めです。グラフペーパーgraphpaper、Neatニート、ヤエカやオーラリー、コモリCOMOLI、ciotaシオタ、HELILLヘリル、ANATOMICAアナトミカやノースフェイス、ナナミカ、LEレショップ、ビンテージ、Burberryバーバリー一枚袖、barbour、古着などが好きな方にお勧め。お値引き不可。BARACUTAバラクータG-9スウィングトップジャケット
http://narcologia.ru/goods/capitation128908.html
http://narcologia.ru/goods/stage372997.html
http://narcologia.ru/goods/recycling929114.html
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