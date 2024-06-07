【新品】ブリーフィング　ZIP PASS CASE パスケース コインケース

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ご覧頂きまして誠に有難う御座います！MadeinUSAの無骨さが魅力的でアウトドアやスポーツシーンにもマッチするスリムでコンパクトサイズのパスケースの出品です！身分証や定期券を入れるのに便利なクリアポケット付き。・BRIEFINGが使用しているマテリアルの中で最もヘビーな、強度や耐久性,耐摩耗性に優れた「バリスティックナイロン」を採用。デイリーなヘビーユースにも適しています。■素材1050デニールバリスティックナイロン■生産国アメリカ■サイズ横幅:11cm×高さ:8cm■仕様●カードポケット×3●クリアポケット×1■カラーブラック■商品説明BRIEFING“MADEINUSACOLLECTION\"から身分証や定期券などの収納に便利な2つ折りタイプのパスケースが登場です。２つ折りタイプのパスケースで、内面には身分証などの収納に便利なクリアポケットと、カードポケットを2つ配置。背面にもカードポケットを配置しており、折りたたみ式なので、コンパクトでポケットに入れてもかさばらないアイテムです。耐久性に優れるバリスティックナイロンを使用し、アウトドアやスポーツ等様々なシーンで活用頂けるケースとなっています。手のひらサイズのコンパクトサイズ。シンプルかつスタイリッシュなデザインで男女問わずお使いいただけます。ブリーフィングBRIEFINGパスケースICカードケースメンズレディースFOLDPASSCASEフォールドパスケース定期券入れ身分証入れブランドBRF484219カラー···ブラック