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トムウッドリング(TOMWOOD)
商品番号 Q91495723111
商品名

トムウッドリング(TOMWOOD)
ブランド名 トムウッド
特別価格 税込 8,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トムウッドのオーバルオープンリングです。シルバーで多少の傷はあります。小指につけて使用していました。
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