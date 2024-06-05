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コーチ　長財布　ブルー
商品番号 N35333949623
商品名

コーチ　長財布　ブルー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,330 円
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商品詳細

見ていただきありがとうございます(^-^)コーチ　長財布　ブルー新品未使用ですサイズ縦10cm横20cmマチ2.5cm札入れ×2カードポケット×12ファスナー小銭入れ×1フリーポケット×2海外のアウトレットコーチにて購入しました♪ケアカードと一緒に発送させていただきます♡ご不明な点がありましたら気軽にコメント宜しくお願いします(o^^o)
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