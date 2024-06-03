⭕美品　クロコダイル　crocodile　長財布　レザー

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商品詳細
crocodile クロコダイル 長財布男女兼用横約 19㎝縦約 10㎝まち約 2㎝素人採寸です誤差はご容赦ください。長財布も衝動買いしてきて、沢山あるので少しずつ出品します。クローゼット保管の品物ですので、神経質な方は購入をお控えください。箱に入れて発送します。宜しくお願いします。
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