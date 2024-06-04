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本物 名作 ジャスティン デイビス クラウン ティアラ シールド トップ
商品番号 Y76233440811
商品名

本物 名作 ジャスティン デイビス クラウン ティアラ シールド トップ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 9,758 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○本物名作JustinDavisジャスティンデイビスクラウンティアラシールドペンダントトップ○色:シルバー○サイズ:トップ：縦41.5ｍｍ×横41.5ｍｍカン内径：5.0ｍｍ総重量：39.4ｇ（素人採寸了承ください)○購入店舗:国内大手ブランドショップ○素材：シルバー925○付属品：ポーチ○状態:(小傷・くすみなどがございます)JustinDavisジャスティンデイビスクラウン.ティアラシールドペンダントトップです。セレブに大人気ジャスティンデイビスの象徴とされるティアラクラウン。ゴージャス感があり、上品で優雅なアイテムです。様々なファッションに適合し幅広いシーズンに着用できます。他にも色々、出品しておりますので是非ご覧ください。
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