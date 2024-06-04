本物 名作 ジャスティン デイビス クラウン ティアラ シールド トップ

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○本物名作JustinDavisジャスティンデイビスクラウンティアラシールドペンダントトップ○色:シルバー○サイズ:トップ：縦41.5ｍｍ×横41.5ｍｍカン内径：5.0ｍｍ総重量：39.4ｇ（素人採寸了承ください)○購入店舗:国内大手ブランドショップ○素材：シルバー925○付属品：ポーチ○状態:(小傷・くすみなどがございます)JustinDavisジャスティンデイビスクラウン.ティアラシールドペンダントトップです。セレブに大人気ジャスティンデイビスの象徴とされるティアラクラウン。ゴージャス感があり、上品で優雅なアイテムです。様々なファッションに適合し幅広いシーズンに着用できます。他にも色々、出品しておりますので是非ご覧ください。