VHS 妖世紀水滸伝 魔星降臨

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商品詳細
ケース白い部分は経年劣化の汚れがあります。画像でご確認ください。本体とパッケージは暗所にて長期保管していましたので綺麗です。中古＆自宅保管ですので、僅かな保管傷などご了承頂ける方のみご購入お願いいたします(^^)
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