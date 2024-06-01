貴重！筑摩書房 昭和四十一年 富岡鉄斎 監修 武者小路実篤 梅原龍三郎 等

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商品詳細
貴重！筑摩書房昭和四十一年富岡鉄斎監修武者小路実篤梅原龍三郎等です。50年以上前の貴重な本です。当時での価格も高く、綺麗な状態の物は少ないかと思います。調べてみましたが、49年に作成された本は見受けられ、高値がついております。しかしながら、この41年の本は見当たりませんでした。貴重な本と思います。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle472466.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle128766.html
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