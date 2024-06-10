藤田美術館　名品図録【非売品】



藤田美術館名品図録 Masterpieces of Fujita Museum of Arts



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非売品】「藤田美術館名品図録」1972年 | ncrouchphotography.com

藤田美術館名品図録非売品です。MasterpiecesofFujitaMuseumofArts昭和47年発行(1972年)編集・発行 財団法人藤田美術館制作 日本経済新聞社二重箱になっています。外箱ダンボールに汚れ・傷あり、本体最後に折れ線あります。写真ご確認下さい。他はとても綺麗な状態です。