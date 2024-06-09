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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。日向坂46金村美玖のグッズのまとめ売りです。種類、個数、枚数は画像を参照下さい。全て素人管理なので見落とした初期傷や汚れ、傷などがある場合が御座います。値下げ交渉不可です。即購入可です。他の商品と合わせての購入も可能です。ゆうゆうメルカリ便への変更は＋150円で可能です。開封時から丁寧に扱う様に心掛けておりますが、指紋・初期傷等がある場合がございます。あくまでも、素人管理だとご了承ください。（過度な神経質な方はご購入をご遠慮ください）#日向坂46#金村美玖#グッズ#まとめ売り
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