VERIVERY ヨノ　チェキ

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商品詳細
VERIVERYJAPANFANMEETING(2022VERISchool)大阪会場にてタワレコのCDを予約をし、C賞で当選したチェキです。1公演14名のみ当選されるレアなチェキとなっております。(詳しくは、写真3枚目をご参照ください)サインの記入はありません。硬質ケースに入れ、防水対策を行い、ゆうゆうメルカリ便で発送致します。ベリベリ ヨノ
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