Nintendo Switch スイッチ　有機EL ゲンガー　連射機　連打機

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あまり使用しませんでした。すぐつけた保護ガラスシールをそのままつけてある状態です。素人保管ですが箱もありますし購入した状態から欠品もなくすぐ遊べます。状態は良好です！ゲンガー連打機は箱はありません。過度なお値下げは出来かねますが相談はお申し付けください。美品ですが一応は中古品になる為神経質な方は購入をご遠慮お願いいたします。