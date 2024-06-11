新品 ORT 英語絵本 レベル1-6 58冊

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商品詳細
OxfordReadingTreeレベル1～658冊セット、新品正規品オックスフォードリーディングツリーReadWithBiff,ChipandKipper、ReadatHomeシリーズ56冊(+英語版ガイド本2冊)フォニックス\u0026ファーストストーリーズの計58冊です。イギリス仕入れ。ペーパーバッグ。おうち英語で有名なORTのセットです。簡単なlevel1から6まであるので1歳なりたての読み聞かせから幅広くお使いいただけます。是非ご活用ください。CDはついてません。
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