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新品 ORT 英語絵本 レベル1-6 58冊
商品番号 N74510999192
商品名

新品 ORT 英語絵本 レベル1-6 58冊
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 5,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OxfordReadingTreeレベル1～658冊セット、新品正規品オックスフォードリーディングツリーReadWithBiff,ChipandKipper、ReadatHomeシリーズ56冊(+英語版ガイド本2冊)フォニックス\u0026ファーストストーリーズの計58冊です。イギリス仕入れ。ペーパーバッグ。おうち英語で有名なORTのセットです。簡単なlevel1から6まであるので1歳なりたての読み聞かせから幅広くお使いいただけます。是非ご活用ください。CDはついてません。
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