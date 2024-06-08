カタログギフト　ハーモニック　VARIOUS リスボン　定価¥17,380

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商品詳細
7月10日にいただいたものです。申し込み期限は受け取り日から4ヶ月ですので11月10日頃になります。ご利用いただける方に購入頂ければと思います。よろしくお願いします。カタログギフト ハーモニックVARIOUSヴァリアス リスボン商品点数約1,580点(グルメ約140点)ページ数210ページ(グルメ48ページ)定価17,380円(税込)申込期限2023年11月10日頃●感謝を伝える、心からの贈り物。有名ブランドはもちろん、お子様向けからご年配の方向け商品まで、豊富な品揃えで世代を問いません。1.体験・温泉2.カフェ\u0026レストラン3.ファッション、日本の名品、アウトドア、スポーツ\u0026ヘルス、ビューティ、マイセレクション、ベッドルーム、インテリア、デイリーグッズ、ガーデニング、キッチン、テーブルウェア、ベビー\u0026キッズ、チャリティ、本、DVD、グルメなどから幅広く選べます。
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