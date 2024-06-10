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- ポケモンカード151 進化セット フシギバナ カメックス おまけ付き
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商品詳細
シリーズ···ポケモンカードゲームレアリティ···SAR見ての通りです。ケース入れてありますよろしくお願いします！即購入OKです！ポケモンカード151フシギバナex＆カメックスexのSARを含む7枚セットとなりますレアリティ···SAR自分の目視では傷はありませんでした宜しくお願い致します■以下検索用種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングルボックスパックシングル...シングルボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SAR ARフシギソウ フシギダネ フシギバナ ゼニガメ カメックス
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