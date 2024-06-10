島村卯月 ニュージェネレーション 1/8 フィギュア

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商品詳細
アイドルマスターシンデレラガールズ島村卯月ニュージェネレーションVer.1/8完成品フィギュア 箱なしUVカットケース内で飾っておりましたコレクション整理の為出品いたします目立った傷や汚れ等なく綺麗ですグッドスマイルカンパニーTHEIDOLM＠STERシンデレラガールズ『THEIDOLM＠STER』シリーズ
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