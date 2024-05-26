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バブルボブル ゲームボーイ
商品番号 F20656898136
商品名

バブルボブル ゲームボーイ
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎!!!自宅保管していたものです。年数経過による変色箱角潰れ擦れなどは見られますが箱付きです‼まぁまぁ良い状態だと思います。値段交渉中であっても購入された方が優先となります。ビニール包装後にネコポスにて発送予定です。コメントお気軽にお待ちしております。「バブルボブル」定価:￥3495※すり替え防止のため返品不可#ゲーム#アクション#ゲームボーイ#bubblebobble#gameboy#DMGB2A#Nintendo
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