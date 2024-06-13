古川雄大 30th ANNIVERSARY BOOK Free & Easy

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『古川雄大30thANNIVERSARYBOOK Free\u0026EasyLimitedEdition』●付録1：メイキングDVD●付録2：チケットホルダー ●本は一読した後本棚にて保管していました●DVDは一度再生しました●チケットホルダーは開封後使用していませんが細かいキズ等あります中古品ですので、ご理解いただいた上でご購入をお願い致しますm(__)m古川雄大写真集