イヴ・サンローラン展　ブック

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商品詳細
目次イヴ・サンローランとフランスのオートクチュールセレナ・ブカロ＝ミュセリ（イヴ・サンローラン美術館パリ チーフ・キュレーター、学芸コレクション長）イヴ・サンローランとは誰？深井晃子（京都服飾文化研究財団名誉キュレーター）カラーページ0章 ある才能の誕生1章 1962年 初となるオートクチュールコレクション2章 イヴ・サンローランのスタイルアイコニックな作品3章 芸術性 刺繍とフェザー4章 想像上の旅5章 服飾の歴史6章 好奇心のキャビネット ジュエリー7章 舞台芸術―グラフィックアート8章 舞台芸術―テキスタイル9章 アーティストへのオマージュ10章 花嫁たち11章 イヴ・サンローランと日本 イヴ・サンローランと日本―1960–70年代本橋弥生（京都芸術大学教授）身体と、美術と。小池一子（クリエイティブディレクター）イヴ・サンローランによる1968年のパンタロンと日本における展開について小野寺奈津（国立新美術館特定研究員）年譜主要参考文献作品リスト
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