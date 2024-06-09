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イヴ・サンローラン展　ブック
商品番号 D92078247666
商品名

イヴ・サンローラン展　ブック
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,310 円
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商品詳細

目次イヴ・サンローランとフランスのオートクチュールセレナ・ブカロ＝ミュセリ（イヴ・サンローラン美術館パリ　チーフ・キュレーター、学芸コレクション長）イヴ・サンローランとは誰？深井晃子（京都服飾文化研究財団名誉キュレーター）カラーページ0章　ある才能の誕生1章　1962年　初となるオートクチュールコレクション2章　イヴ・サンローランのスタイルアイコニックな作品3章　芸術性　刺繍とフェザー4章　想像上の旅5章　服飾の歴史6章　好奇心のキャビネット　ジュエリー7章　舞台芸術―グラフィックアート8章　舞台芸術―テキスタイル9章　アーティストへのオマージュ10章　花嫁たち11章　イヴ・サンローランと日本　イヴ・サンローランと日本―1960–70年代本橋弥生（京都芸術大学教授）身体と、美術と。小池一子（クリエイティブディレクター）イヴ・サンローランによる1968年のパンタロンと日本における展開について小野寺奈津（国立新美術館特定研究員）年譜主要参考文献作品リスト
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