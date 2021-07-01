プレイステーション5 ディスクドライブ搭載モデル　ELDEN RING付き

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商品詳細
「プレイステーション5ディスクドライブ搭載型」+ソフト「ELDENRINGエルデンリング」◯付属品◯・本体・コントローラー・電源ケーブル・HDMIケーブル・USBケーブル・スタンド・説明書・ソフト「ELDENRINGエルデンリング」型番CFI-1100Aディスクドライブ搭載モデルとなります。購入後ほとんど電源も入れず保管したままでしたので「未使用に近い」としております。喫煙者・ペットなししかしながら数回は使用した中古品です。多少のキズ汚れがあるかも知れませんのでご了承ください。出品にともない動作確認して初期化しております。発送は支障がない様に心掛けますが、素人梱包ですのでご理解くださいませ。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#プレイステーション5#ELDENRING#エルデンリング
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