ミンハオ スタンプラリー トレカ

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商品詳細
即購入OK値引き×SEVENTEENミンハオスタンプラリーBトレカスリーブ→硬質ケース→防水袋に入れた後に発送いたします。ゆうゆうメルカリ便ですので、追跡も付いておりお互いに安心してお取り引きすることができます☺︎【注意】・すぐにスリーブには入れたのですが、1度他者の手に渡ったものであるため神経質な方のご購入はお控えください。・海外製品のためスレ等や凹みなどある場合がございます。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております^^SEVENTEENセブチミンハオミョンホThe8トレカスタンプラリーseventeen세븐틴
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