ディズニーツイステッドワンダーランドコミック、アンソロジー、ノベル、公式集セット

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商品詳細
値下げしました。断捨離中のため、出品しました。全巻新品購入しております。定価:13,537円コミックとアンソロジーは一度読んだきりの綺麗な商品です。ノベルとファンブック、資料集は一度も読んでいません。(ファンブック・資料集は購入当初から未包装だったため、すぐに透明ブックカバーを付けました。ノベルのみ透明ブックカバーは付いておりません。)ペットは飼っていません。タバコも吸いません。自宅は24時間換気システムとなっております。どうぞ宜しくお願い致します。(内容)・DISNEYTWISTED-WONDERLANDTHECOMIC～EPISODEofHEARTSLABYUL～ ディズニーツイステッドワンダーランドザコミックエピソードオブハーツラビュル1〜4巻(完結)セット・『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アンソロジーコミックVol1.2巻・DISNEYTWISTED-WONDERLANDTheNOVELEPISODE1真紅の暴君・『ディズニーツイステッドワンダーランド』FANBOOK・ディズニーツイステッドワンダーランド 公式ガイド＋設定資料集 MagicalArchives
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