【廃盤】朝比奈隆/ベートーヴェン:交響曲全集(実相寺昭雄映像監督)〈初回限定盤〉

#LEO0423_音楽CDやDVDの出品一覧はこちら#LEO0423_DVD#LEO0423_クラシック音楽#LEO0423_出品一覧*【商品説明】「朝比奈隆/ベートーヴェン:交響曲全集(実相寺昭雄映像監督)〈初回限定盤〉」【収録内容】ベートーヴェン：交響曲全集（実相寺昭雄映像監督） 交響曲第1番（1989年2月5日） 交響曲第2番（1989年3月11日） 交響曲第3番「英雄」（1989年2月5日） 交響曲第4番（1989年4月6日） 交響曲第5番「運命」（1989年5月15日） 交響曲第6番「田園」（1989年4月6日） 交響曲第7番（1989年3月11日） 交響曲第8番（1989年5月15日） 交響曲第9番「合唱」（1988年12月14日）【演奏】朝比奈隆（指揮）新日本フィルハーモニー交響楽団、関屋晋指揮晋友会合唱団豊田喜代美（S）、秋葉京子（Ms）林誠（T）、高橋啓三（Bs-Br）【収録】東京サントリーホール（ライヴ）☆注意☆ 「商品の状態」は盤面（録音面）に対する評価です。ケースの傷や破損は評価対象外としておりますので気になる方は事前にお問い合わせください。尚、出品商品は全て当方にて再生確認が出来ているものですので（新品未開封のものは除く）、ご購入者様の再生環境で再生が不可能な事態が発生したとしても交換、返品、返金には応じられません。中古商品購入のリスクを負える方のみご購入下さい。



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