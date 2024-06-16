黒澤明監督　復刻パンフレット　18点

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黒澤明監督作品 復刻パンフレット 18点セット◆七人の侍◆用心棒◆赤ひげ◆生きる◆隠し砦の三悪人◆乱◆野良犬◆羅生門◆生きものの記録◆蜘蛛巣城◆どん底◆静かなる決闘◆影武者◆デルス・ウザーラ◆どですかでん◆天国と地獄◆椿三十郎◆悪い奴ほどよく眠る上から3点以外の15点は写真を撮るために袋から出しただけなので中身の確認はしていません。パンフレットにあまり触れないように個々の写真も控えています。パンフレットが届いた状態のまま触れていないので、スレやキズはほとんど無いと思われます。ただ確実では無いので神経質な方はご購入をお控え下さい。