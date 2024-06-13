asahi フェンシング 競技 スポーツ エペ 模造刀 鉄製 メタル

asahiフェンシング競技スポーツエペ模造刀鉄製メタル西洋刀エストックレイピア■サイズ■全長109cm刃渡り89cm刃渡りの部分が錆びています。他の傷などは写真をご参照ください。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#スポーツ用品沢山あるよーfreedomA71115★カート種類···模造刀・模擬刀