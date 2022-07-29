【非売品】「今井凌雪 - 人と書のすべて」書法研究 雪心会

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凌雪さんの作品などズラリ 27日まで県文館で「雪心会」書作展｜奈良 ... 凌雪さんの作品などズラリ 27日まで県文館で「雪心会」書作展｜奈良 ...



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「今井凌雪-人と書のすべて（人と書のすべて/凌雪印存全2冊揃）」2014年書法研究雪心会【非売品】◆◆詳細◆◆2014年に上野の森美術館や奈良県文化会館にて開催した元書道研究所所長の故今井凌雪（1922－2011）氏の展覧会を機に刊行今井凌雪氏の膨大な作品の中から、ご遺族所蔵の一部の作品を遺愛品とともに展覧する内容【目次】今井凌雪-人と書のすべて開催にあたって-藤岡都逕雪心会会長今井凌雪とその時代-田宮文平作品臨書生活の中の書・題字・陶器作品/表札・出版物・こだわりの文房具・率意の書・書の表現釈文年譜今井凌雪先生の印譜集「凌雪印存」篆刻作品・落款など◆◆仕様◆◆書道篆刻印譜落款作品集写真集図録箱付ソフトカバー/大型本37x26cm175/70ページ◆◆状態◆◆函に経年による薄スレ・薄ヨゴレが若干ございます書籍本体は使用感が少なく良好#本#今井凌雪#書道#篆刻#日展