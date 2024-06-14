【美品】桃太郎伝説　桃太郎伝説外伝　ファミコンソフト2本セット　鬼レア　ハドソン

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ファミコンソフト「桃太郎伝説」「桃太郎伝説外伝」人気の桃伝シリーズ２本セットとりわけ「桃太郎伝説外伝」はかなりのレアで価格高騰中です。どちらも箱、取扱説明書付き。桃太郎伝説外伝はアンケートハガキ、注意書きチラシ2枚も付いた完品。桃太郎伝説は自宅のニューファミコン本体で動作確認済みです。外伝のほうは未使用と思われるためあえて起動させていません。「桃太郎伝説外伝」は美品です。「桃太郎伝説」は経年を考慮すると良品かと思います。どちらも箱は固くピシッとしています。箱ミミも4つしっかり付いています。説明書とカセットも綺麗です。「桃太郎伝説外伝」は使用感がありません。状態は画像でもご確認・ご判断下さい。とても古い商品ですので細かいところを気になさる方は購入をご遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお願いします。即購入ＯＫです。発送は安心安全のメルカリ便で発送いたします。他の商品との同時購入でお値引き可能です。定番ものから鬼レア品まで幅広く出品しております。☆☆☆まとめ買いがとってもお得です☆☆☆ #ファミコンラインナップ＠もふもふ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆お気軽にコメントくださいませ。NintendoファミリーコンピューターFC任天堂レトロゲーム買わなきゃハドソン人気作プレミアコレクター夜叉姫