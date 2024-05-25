BUMP OF CHICKEN Tシャツ バンプオブチキン

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商品詳細
BUMPOFCHICKENTシャツバンプオブチキン2001年のスターポーキンツアー時のものです。カラー:ブラックサイズ:Jr.L（おそらく、男女兼用Sサイズくらいだと思います。）折り畳んでの発送となります。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください(\u003e_\u003c)＊4枚目の画像はデザイン参考のための拾い画です。実物は1〜3枚目の画像のものです。bumpofchiken
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