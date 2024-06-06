美空ひばり　出演東映時代劇　７点セット（東映時代劇傑作DVDコレクションより）

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セット内容）①花笠若衆②丹下左膳決定版③水戸黄門天下の副将軍④血斗水滸傳怒涛の対決⑤ひばり捕物帖 かんざし小判⑥孤剣は折れず月影一刀流⑦花笠道中製品状態＝セル版です。基本的にディスク・ジャケット・ケースのみの販売です。付属品はついていません。中古品ではありますが、良いコンディションの品物です。