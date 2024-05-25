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- 真空飛び膝蹴りの真実 \"キックの鬼\"沢村忠伝説 沢村忠さん、藤本会長さんサイン！
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商品詳細
「真空飛び膝蹴りの真実:\"キックの鬼\"沢村忠伝説」加部究定価:￥1500沢村忠さん、藤本会長さんの直筆サイン入り！金マジックで書いて在ります！個人名が書いて、有りますから、それでも良い方で御願い致します！m(__)m手放したく無いのですが、事情により出品しました！返品は受け付けて無いので、宜しく御願い致します！発送は、レターパック370円で、送ります！
http://narcologia.ru/goods/influenza925593.html
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