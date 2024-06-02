BOYS PLANET ボイプラ ファイナル CGV 観覧者限定 リッキー

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。こちらは、BoysPlanetファイナルCGV観覧者限定メンバートレカリッキーになりますCGV観覧チケットは、2分で売り切れました代行さんより購入しました価格は、御理解下さいカード1枚のお値段です代行価格を御理解した方だけコメントをお願いしますファイナル当日CGVに行きカードをもらってきました即購入❌複数ご購入⭕️海外製品で個人保管になりますので多少のキズやスレがあるかもしれませんご了承ください一旦人に渡っているものですので完璧を求める方は購入をお控えください水濡れ防止をして折れないように補強して発送いたします硬質ケース＋50円追跡付き匿名配送＋150円こちらご希望の方は、必ず購入前にコメントにてお伝えください#ボイプラ#boysplanet#ZB1#リッキー



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