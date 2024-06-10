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PS4 Pro 1TB 白 CUH-7200B 美品
商品番号 X96370731037
商品名

PS4 Pro 1TB 白 CUH-7200B 美品
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 10,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は、PS4Proセット1TBCUH-7200BGlacierWhiteとなります。特に目立つ傷や汚れ等なく、使用にも全く問題ございません。彼氏に貰いましたが、数回使ったかどうかくらいで自宅保管中のお品物です。初期化済み付属品につきましては・本体・電源コード・コントローラー・付属イヤホン（未使用）・接続が少々悪いかもですが、コントローラーの接続に必要な　type-BtoCケーブルもございます。全て消毒済みです。お箱の一部に引越しの際についてしまったへこみが少しございます。即購入可能です。¥100お値下げいたしました。気になる点がございましたらお気軽にコメントくださいませ。
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