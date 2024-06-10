NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ2022年に購入。購入してから全然使っていません。PCテーブルに保管しました。今後使うかもと大事にしていましたが使わない為出品させて頂きます。中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。本体初期化済みです。付属品は購入した時と同じ物です。#任天堂#Nintendo#switch#スイッチ



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