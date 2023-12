他にも多数出品しております。是非ご覧下さいませ! •✼••┈こちらからどうぞ┈••✼•• #ateliechihiro◆作品について猫さんのちょっとした表情や仕草は見ていて飽きませんよね。花々が咲き誇る野原にちょこんと佇む黒猫さんをキャンバスへ描いたアクリル画になります。黒色系の猫さんは幸運を運んでくれるといわれております。目が合うと癒されることをお約束します!インテリア、贈り物としていかがでしょうか◆サイズ縦180mm×横120mm×厚み20mm(作品のサイズ)◆備考支持体:麻100%キャンバス画材:ゴールデンアクリリックス※絵画本体、送料が販売価格に含ませております。額はつきません。※裏面に窪みがあります(3枚目写真参照下さい)ので絵を壁にひっかけることができますし、イーゼル等を使用してデスクに飾ることもできます。ご希望に応じて壁掛け用の金具と紐を装着可能です。※表面保護処理はしておりますが、落下・水濡れ等にはくれぐれもご注意願います。※ご希望いただければ簡易ラッピングサービスをさせていただきます。※仕上げにUVバーニッシュにて褪色防止処理をしておりますが、直射日光の当たる場所を避けて展示をお願いいたします。※原画と写真に若干色彩の差が出ています。ご理解願います。※掲載作品は私のオリジナル作品ですので、掲載の商品及びコピー文の無断転載・引用を固く禁止します。※ご購入頂くにあたり、事前にプロフィール欄の\"◆ご購入・ご配送、注意点等について\"を一読頂けますようお願いいたします。※お気持ち程度のお値下げは可能ですのでご購入検討されいる方はお気軽にご連絡くださいませ。#置物#インテリア#絵画#動物#アクリルガッシュ#油絵#猫#猫の絵#かわいい#猫インテリア#猫雑貨#ネコ#黒猫#猫モチーフ#オリジナル#アンティーク#ハンドメイド#原画#ロココ#可愛い#プレゼント#黒猫#開運#幸運#運気上昇#高級#キャンバス#猫部#猫の置物#ateliechihiro#母の日



お気に入りの場所 / My Favorite Place★ジオラマ・アート★照明オブジェ★1点物ジオラマ



My favourite place \



お気に入りの場所 / My Favorite Place☆ジオラマ・アート☆照明 ...



My favourite place \



My Favourite Place Cat Postcard // Funny Cat Postcard // You - Etsy 日本



アクリル画 an acrylic painting city109 傘をさすまち | アクリル画 ...



多色の雰囲気魅惑的なホラー場所お化けコテージ信じられないほど ...



My favorite place is inside your hug Quote Modern Cross Stitch ...



お気に入りの場所 / My Favorite Place☆ジオラマ・アート☆照明 ...



オリジナルアクリル画便箋(L-16〜19)



多色の雰囲気魅惑的なホラー場所お化けコテージ信じられないほどの ...



My favorite city .. (Milan)



スポーツの絵』 絵画教室 東京都世田谷区 【こどものアトリエ】



Group exhibition|My Favorites| | FLATLABO(フラットラボ)プロ ...



風をあつめて