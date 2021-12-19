牧野真莉愛(モーニング娘。ミニ写真集『Greeting-Photobook-』

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商品詳細
モーニング娘。'15の12期メンバー牧野真莉愛が2015年3月に発売したBlu-rayDisc「Greeting〜牧野真莉愛〜」のスチール写真を使用したミニ写真集が完成！HelloProjectハロー!プロジェクトハロプロフォトブック
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