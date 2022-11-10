ayaneo AIR PRO 512GB

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ayaneoAIRPRO516GBモデルとなります。別バージョンを購入した為、出品させて頂きます。動作確認済み初期済み付属品あり重めのゲームは安定しませんが原神、モンハンライズ等は安定し遊べます。（画質設定による）保護フィルムは貼っていますが気泡が入っている為、気になる方は剥がして新規で貼り直しをお願い致します。Amazonに売ってます。本体に目立った傷はありませんが画像にて状態をご確認の上、ご購入をお願い致します。