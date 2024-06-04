FINAL FANTASY XV ULTIMATE COLLECTOR’S E…

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商品詳細
「FINALFANTASYXVULTIMATECOLLECTOR’SEDITION」定価（税込）:35,000円ゲームディスクのみ、プレイのために一度取り出しています。それ以外はほぼ新品です。付属のダンボールで送付いたします。フィギュアは未開封です。#ゲーム#RPG#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#FF15#ファイナルファンタジー15
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