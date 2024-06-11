NINTENDO SWITCH 一式

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプいつ頃買ったかも定かではないので型などは分かりませんが、おそらく初期型に近いものだと思います。殆ど自宅で据え置きでやっていたので本体液晶などに目立つ傷はありませんが、あくまで中古品ということをご理解ください。動作不良などは自分が使っていた範囲では一切ありません。写真に載っているものが全てです。箱もございません。このセット、HDMIケーブル、ソフトを用意すればTVに出力して問題なく遊べるはずです。コントローラーのホルダーが２つありますが、片方は純正ではないですがJoy-Conをさしたままtype-cケーブルで直接充電できるものになっています。お値引きは基本的にはできても気持ち程度なので期待しないでください。#任天堂#Nintendo