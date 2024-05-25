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商品詳細
「胆膵内視鏡治療:手技の極意とトラブルシューティング」伊佐山浩通/小池和彦定価:￥9500#伊佐山浩通#伊佐山_浩通#小池和彦#小池_和彦#本#自然／医療・薬学・健康購入後、すぐに自宅段ボールで保管していました。使用感がなく、綺麗な状態だと思います。
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胆膵内視鏡治療―手技の極意とトラブルシューティング
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