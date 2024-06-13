銀河鉄道999 全巻1～18巻

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商品詳細
お亡くなりになられた松本零士先生の名作銀河鉄道999の全巻です。中身は折れ、破れ、ひどい汚れはありません。全巻のうち三、四ヵ所に1cm未満のシミがありますが、ストレスなく読めると思います。カバーのビニールのシワよれが8冊あります。[写真4,5,6]見落しありましたらご了承ください。全巻重版となります。古本でありますので、ご理解ある方のみとさせていただきます。
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