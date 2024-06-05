『水戸黄門』(第2部)企画書。出演/東野英次郎、杉良太郎、横内正、中谷一郎、他。

TVドラマ『水戸黄門』(第2部)企画書。(当時物)。監督/山内鉄也。脚本/宮川一郎。出演/東野英次郎、杉良太郎、横内正、中谷一郎、他。(1969年)『水戸黄門』の第２部の貴重な企画書です。全22ページ。経年によるヤケや少シミがありますが、折れ目などはなく、状態はいい方だと思います。画像が全てです。台本前の企画書。



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