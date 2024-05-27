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少年ファンタジー×odid ミョンジェサイントレカ
商品番号 X56299374765
商品名

少年ファンタジー×odid ミョンジェサイントレカ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

少年ファンタジーとodidのコラボ商品の当選品です。最終値下げミョンジェ　直筆サイン入りトレカ即購入不可箱にそのまま入って届いた為目立たない凹みがあります。初期傷など気になる方はご遠慮ください。ソパン　fantasyboys
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